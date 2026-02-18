Скидки
Стала известна точная продолжительность фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

В конце января сообщалось, что хронометраж фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли составляет 2 часа 46 минут, однако сейчас, ближе к премьере, появились обновлённые данные о длительности картины.

Согласно данным, финальный хронометраж картины составил 2 часа 36 минут, то есть на 10 минут меньше, чем сообщалось изначально.

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

В кинотеатрах лента появится 20 марта.

