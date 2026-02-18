Скидки
Боевик «Адское пламя» со Стивеном Лэнгом и Дольфом Лундгреном вышел в онлайне

С сегодняшнего дня боевик «Адское пламя» со Стивеном Лэнгом и Дольфом Лундгреном в главных ролях можно посмотреть в онлайне. Картина вышла в зарубежных цифровых площадках.

Бывший «зелёный берет» забредает в южный городок, которым правят безжалостный криминальный авторитет и коррумпированный шериф. Когда вспыхивает насилие, наш герой в одиночку борется за справедливость, искупление и душу сломленного города.

Режиссёром выступил Айзек Флорентайн, в актёрский состав также вошли Харви Кейтель, Скотти Томпсон, Майкл Сироу. За сценарий боевика «Адское пламя» отвечал опытный автор Ричард Лоури, известный по другим проектам.

