Крис Хемсворт рассказал о важности самостоятельного выполнения трюков в кино

Крис Хемсворт, снявшийся в «Ограблении в Лос-Анджелесе», рассказал, что для режиссёра картины и его самого было важно сделать максимально натуралистичные съёмки без использования зелёных экранов и прочего.

Для режиссёра было важно, чтобы в фильме не использовались каскадёры и зелёные экраны, а просто снимались сцены на улицах Лос-Анджелеса, сейчас такое редко увидишь.

Фильм представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» вышло в мировом прокате 13 февраля.