Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кёртиса выйдет в этом году

Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кёртиса выйдет в этом году
Комментарии

Кит Дэвид, актёр, озвучивающий президента Кёртиса в «Рике и Морти», подтвердил, что спин-офф про его персонажа выйдет в этом году. Точную дату при этом он не озвучил.

В новом мультсериале Андре Кертис будет вместе со своим эксцентричным персоналом разрешать кризисные ситуации, с которыми никогда в жизни не стал бы связываться Рик Санчес. Дэвид, трижды лауреат премии «Эмми», впервые появился во вселенной «Рика и Морти» в эпизоде Get Schwifty второго сезона.

Актёр заверил фанатов, что персонаж остался прежним — тот самый президент, которого зрители знают по основному сериалу. Это говорит о том, что шоу сохранит привычный тон франшизы.

Комментарии
