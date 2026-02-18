Глава Минцифры объяснил причины замедления «Телеграма» в России

Глава Минцифры Максут Шадаев недавно прокомментировал причины, по которым «Телеграм» замедляют в России. Несмотря на ограничения, весь основной функционал мессенджера работает без особых проблем, а замедление якобы действует только на тяжёлые медиафайлы.

Кроме того, «Телеграм» проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещённой информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др. По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в «Телеграме», что стало ещё одним фактором.

Ранее появлялась информация, что работу «Телеграма» в России полностью остановят 1 апреля, но позже в Госдуме назвали эти сообщения фейком.