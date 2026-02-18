Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава Минцифры объяснил причины замедления «Телеграма» в России

Глава Минцифры объяснил причины замедления «Телеграма» в России
Комментарии

Глава Минцифры Максут Шадаев недавно прокомментировал причины, по которым «Телеграм» замедляют в России. Несмотря на ограничения, весь основной функционал мессенджера работает без особых проблем, а замедление якобы действует только на тяжёлые медиафайлы.

Также Шадаев напомнил, что «Телеграм» до сих пор не удалил 150 тыс. запрещённых материалов и проигнорировал запросы от властей РФ на их удаление.

Кроме того, «Телеграм» проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещённой информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др. По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в «Телеграме», что стало ещё одним фактором.

Ранее появлялась информация, что работу «Телеграма» в России полностью остановят 1 апреля, но позже в Госдуме назвали эти сообщения фейком.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android