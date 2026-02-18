Скидки
Боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном выйдет в кинотеатрах России 12 марта

Комментарии

Компания «Киномания» объявила о выходе фильма «Охота за тенью» в России. Новый боевик с Джеки Чаном можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 12 марта.

Видео доступно во VK-канале Kinomania. Права на видео принадлежат «Киномании».

После серии дерзких ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к легендарному мастеру слежки Хуан Дэчжуну. Опытный эксперт формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень», но розыскная операция превращается в смертельную игру силы и разума.

Лента вышла в азиатских кинотеатрах в августе 2025 года и получила в основном положительные отзывы от зрителей. Вместе с Джеки Чаном в фильме также сыграли Тони Люн Ка-Фай («Любовник»), Чжан Цзыфэн («Землетрясение»), а режиссёром выступил Ларри Ян («Кунг-фу жеребец»).

