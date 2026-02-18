Продажи кошачьего рогалика Mewgenics достигли 1 млн копий — Россия в топ-7 по аудитории

10 февраля состоялся релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. Проект разрабатывался около восьми лет и пока доступен только на ПК в Steam.

Вечером 17 февраля авторы раскрыли продажи игры — общий тираж рогалика превысил 1 млн копий всего за неделю после релиза. Самыми популярными регионами для игры стали США, Китай и Германия, а Россия заняла седьмое место, хотя в проекте пока нет перевода на русский язык. Над ним уже работают и добавят в игру до конца весны.

Фото: Соцсети Тайлера Глайеля

Mewgenics — тактический рогалик, в котором игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. В проекте реализованы более 1000 уникальных способностей в различных классах, 900 предметов и множества взаимодействий с окружением.