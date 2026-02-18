Скидки
Вышли постеры с героями второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля

Вышли постеры с героями второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Hulu представил постеры к выходу второго сезона сериала «Рай». Фантастический картина вернётся уже 23 февраля сразу с трёх эпизодов.

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

События второго сезона «Рая» развернутся сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

К главным ролям в шоу вернулись Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум и другие актёры. К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), она сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.

