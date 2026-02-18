Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В футсимах EA Sports FC появятся комментаторы с ИИ-голосами

В футсимах EA Sports FC появятся комментаторы с ИИ-голосами
Комментарии

Британский комментатор Гай Маубрэй дал небольшое интервью изданию BBC, где он рассказал о работе над серией футбольных симуляторов EA Sports FC. Диктор рассказал, что некоторые его реплики в будущих частях франшизы будут озвучены с помощью ИИ, на что он дал своё разрешение.

Сам Маубрэй видит в этом только плюс, ведь для записи реплик ему приходится называть фамилии тысяч спортсменов, что уже давно стало для него неинтересной рутиной. При этом более разнообразные ситуации комментатор продолжит озвучивать сам, потому что их нужно проговаривать с самыми разными интонациями и использовать воображение.

Допустим, в матче происходит момент, когда команда пересекает центральный круг, но мы не знаем, приведёт ли это к чему-то опасному. Так что я могу сказать: «Многообещающая атака, что же будет дальше?». Но сказать об этом нужно 10 разными способами. И вот такие вещи не заменить с помощью ИИ, потому что это должно звучать в моём стиле, как я бы сказал это в реальной жизни, поэтому я должен сам придумать подходящие реплики. Тоже самое можно сказать и о Сью Смит, моей коллеге по комментариям в EA FC.

В Electronic Arts также прокомментировали ситуацию и заявили, что уже давно используют технологии искусственного интеллекта для разработки видеоигр. В компании заверили, что ИИ используется лишь совместно с человеческим талантом, а не заменяет его.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android