Блогер MrBeast потратил $ 1 млн на проверку победителей «Игр Биста» и своих роликов

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон совсем недавно завершил масштабную проверку своих роликов. Как оказалось, автор провёл большое расследование своих собственных видео и реалити-шоу «Игры Биста», чтобы убедиться в правдивости собственного контента.

Дональдсон отметил, что и сам иногда сомневается в реальности своих видео, где людям удаётся выполнить определённые испытания для большого выигрыша. Блогер работает над своими видео вместе с огромной командой, поэтому он доверил проверку своих видео сторонним компаниям за $ 1 млн.

Интересный факт: недавно я потратил больше $ 1 млн на услуги сторонних команд по контролю качества, которые присутствуют на съёмочной площадке и проверяют, не подтасованы ли «Игры Биста» и мои ролики. Они проверили каждое выбывание, чтобы убедиться, что моя команда не вмешивалась, что мы не меняем правила, чтобы подставить кого-то, что всё честно и так далее. Я решил поделиться этим с вами, потому что перепроверил свои расходы и подумал, что вам будет интересно. Мы делаем это, чтобы люди могли доверять результатам наших конкурсов!

Ранее MrBeast также рассказал, что тратит на свои ролики около $ 3 млн, многие из которых даже не выходят в свет.