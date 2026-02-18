Скидки
«Я снимаюсь для зрителей». Марго Робби не волнует мнение критиков

Издание GQ Australia взяло интервью у популярной актрисы Марго Робби («Грозовой перевал»). Она рассказала о своём отношении к критикам.

По словам актрисы, фильмы необходимо снимать для тех, кто купит билеты, чтобы посмотреть их. Её не волнует мнение критиков — она учитывает только зрителей.

Я всегда учитываю мнение зрителей. Никогда не была на съёмочной площадке и не думала: «Что об этом подумают критики?» Я думаю: «Что почувствует зритель прямо сейчас? Каким будет его эмоциональный отклик?» Считаю, что фильмы нужно снимать для тех, кто купит билеты, чтобы посмотреть их. Всё просто.

Последней работой Марго Робби стал фильм «Грозовой перевал», вышедший в мировой прокат 13 февраля. Романтическая драма рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Ленту оценили смешанно: на агрегаторе Rotten Tomtaoes она получила 60% рекомендаций к просмотру от критиков и 78% — от зрителей.

Каким получился «Грозовой перевал»:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
