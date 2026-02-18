Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» почти завершены — авторы снимают финал

В июле 2025 года стартовали съёмки сериала «Гарри Поттер» — перезапуска культовой франшизы Джоан Роулинг. Производство идёт уже более семи месяцев в Великобритании, первый сезон адаптирует роман «Гарри Поттер и Философский камень» в формате восьми эпизодов.

Бразильский журналист Тьего Новайс рассказал о статусе проекта. По его данным, недавно команда перешла к созданию финального блока первого сезона — авторам осталось отснять финальные два эпизода.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.