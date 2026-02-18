Скидки
Российский мессенджер «ТамТам» закроют 27 февраля

Издание РБК сообщило о закрытии российского мессенджера «ТамТам». По данным СМИ, пользователи сервиса получили сообщение о прекращении поддержки приложения.

Так, мессенджер перестанет работать уже с 27 февраля. В компании VK отметили, что авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна. Причина прекращения поддержки пока не сообщалась.

«ТамТам» — это мессенджер от VK, запущенный в июле 2016 года. Тогда он назывался «ОК сообщения», но позже был переименован в «ТамТам». В нём существовала возможность вести текстовую переписку как лично, так и в групповых чатах, а также обмениваться файлами и создавать каналы.

Глава Минцифры объяснил причины замедления «Телеграма» в России
