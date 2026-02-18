Большой трейлер мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» — премьера 26 марта

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «Твоё сердце будет разбито». Мелодрама по книге Анны Джейн выйдет в кинотеатрах России уже 26 марта.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Будущая лента расскажет историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в ленте сыграли Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).