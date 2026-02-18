Мистический сериал «Кэрри» по Стивену Кингу выйдет в октябре

На фестивале Fan Expo Vancouver выступила актриса Кэти Сакхофф («Мандалорец»). Она раскрыла дату выхода мини-сериала «Кэрри» по Стивену Кингу.

По словам артистки, новая экранизация знаменитого произведения выйдет в октябре 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video. Сакхофф похвалили проект шоураннера Майка Флэнагана («Призрак дома на холме»), рассказав, что зрителей ждёт настоящий сюрприз.

«Кэрри» повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности. Главные роли, помимо Сакхофф, сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Съёмки проекта завершились в октябре 2025 года.