В Россию замедлятся поставки товаров Apple, Adidas, LG и других компаний — СМИ

Телеграм-канал Mash сообщил, что поставки различных товаров от известных компаний замедлятся в Россию. По данным СМИ, основная причина задержки — массовое аннулирование сертификатов соответствия.

Речь идёт о приостановке признания документов трёх органов по сертификации — Киргизии, Казахстана и Армении. Именно через них осуществлялось оформление деклараций на поставку различной электроники. В Mash сообщили, что проблема коснётся техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch, а также обуви Nike, Adidas, Puma и Under Armour.

В СМИ отмечают, что полная остановка параллельного импорта не предвидится, ведь поступления в Россию продолжатся через другие каналы. Однако аннулирование сертификатов в ряде стран может увеличить сроки поставок.