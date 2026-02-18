«Телеграм» вновь столкнулся со сбоями в России

18 февраля в работе мессенджера «Телеграм» произошёл крупный сбой. Об этом сообщили пользователи на портале detector404.
Фото: detector404
По данным сервиса, в России за час поступило около 1750 жалоб на работу «Телеграма», а за сутки — 2298 обращений. Пользователи отмечают, что у них не загружается приложение, не открываются сообщения, а также исчезла возможность загружать мессенджер через сайт.
Не открывается приложение. При входе в «Телеграм» не грузит ничего! Просто пишет обновление…
Не загружается сайт.
Не работает «Телеграм» на телефоне сегодня.
Невозможно отправить сообщение.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал замедление «Телеграма» в России. По его словам, владельцы платформы до сих пор не удалили 150 тыс. запрещённых материалов и проигнорировали запросы от властей РФ на их удаление.