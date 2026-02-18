Скидки
Apple ускоряет разработку своих умных очков — релиз в 2027 году

Издание Bloomberg сообщило, что компания Apple ускоряет разработку трёх своих устройств в рамках перехода к аппаратному обеспечению на базе искусственного интеллекта. Речь идёт о наушниках, кулоне и умных очках. Гаджеты планируют выпустить в 2027 году.

По данным СМИ, все три устройства создаются на базе цифрового помощника Siri. Каждый гаджет зависит от системы камер с различными возможностями и будет подключаться напрямую к iPhone. Официально Apple не сообщала об ускорении разработки устройств.

Источники издания отмечают, что наушники и кулон будут оснащены камерами с более низким разрешением. Умные очки будут более высокого класса и предоставят пользователям расширенный функционал.

Ранее СМИ сообщали, что в будущие очки будут встроены микрофоны, динамики и камеры. С помощью этих функций гаджет сможет анализировать окружающий мир и принимать телефонные вызовы.

