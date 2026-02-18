Скидки
Рост скорости загрузок и новый босс — детали апдейтов Escape from Tarkov в 2026 году

Рост скорости загрузок и новый босс — детали апдейтов Escape from Tarkov в 2026 году
Студия Battlestate Games рассказала о будущих обновлениях своего популярного шутера Escape from Tarkov. Разработчики представили информацию о двух крупных апдейтах, которые выпустят в 2026 году.

Фото: Battlestate Games

Так, патч 1.0.4.0 выйдет до конца марта. Вместе с ним в игре появится возможность использовать DLSS 4.5. Кроме того, в шутере улучшат работу сюжетных заданий и выдачу наград, а также добавят звук падения магазинов, переработают анимации и движения оружия во время прицеливания.

Второй патч 1.0.5.0 авторы обещают выпустить до конца июня. В рамках апдейта пройдёт масштабный ивент. В шутер добавят нового босса и ряд технических улучшений, которые увеличат скорость загрузки в матчах и быстродействие интерфейса. Разработчики также переработают визуал растительности на всех локациях и добавят новые варианты кастомизации ЧВК.

О кроссовере в хардкорном шутере:
В Escape from Tarkov пройдёт кроссовер со своей же «утиной пародией» Escape from Duckov
