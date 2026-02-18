Скидки
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала выйдет 24 марта

Спецвыпуск «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала выйдет 24 марта
Компания Disney раскрыла дату выхода спецвыпуска, посвящённого 20-летию популярного сериала «Ханна Монтана». Премьера специального эпизода состоится 24 марта на стриминговом сервисе Disney+.

Главным гостем выпуска станет звезда шоу и певица Майли Сайрус. Она расскажет о знаковых моментах сериала и покажет ранее не опубликованные кадры из него. Сама актриса отмечает, что знаменитый проект навсегда останется её частью, ведь именно во время съёмок сериала она стала популярна на весь мир.

«Ханна Монтана» всегда будет частью меня. То, что начиналось как телешоу, превратилось в большой опыт, который сформировал мою жизнь и жизнь многих поклонников. Я всегда буду благодарна за эту связь. Тот факт, что сериал по-прежнему много значит для людей спустя столько лет — это то, чем я очень горжусь. Спецвыпуск — мой способ отметить и поблагодарить поклонников, которые были со мной на протяжении 20 лет.

Сериал «Ханна Монтана» выходил с 2006 года. Проект рассказывает о простой девочке-подростке Майли Стюарт, которая скрывает от всех, что она — знаменитая певица Ханна Монтана. За пять лет шоу получило четыре сезона, два полнометражных фильма и большую популярность по всему миру.

