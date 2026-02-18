Скидки
«Мы переборщили с юмором»: Крис Хемсворт — о критике фильма «Тор: Любовь и гром»

На подкасте SmartLess гостем стал знаменитый актёр Крис Хемсворт («Мстители: Финал»). Он рассказал о своём отношении к критике фильма Marvel «Тор: Любовь и гром».

По словам артиста, зрители слишком сильно издевались над супергеройской картиной. Авторы изначали планировали сделать весёлый фильм, в духе популярной британской комедии «Монти Пайтон». Хемсворт считает, что они немного переборщили и из-за этого получили негативную реакцию.

Зрители слишком уж издевались над фильмом «Тор: Любовь и гром». Должно было получиться что-то вроде скетча из «Монти Пайтона», но мы, наверное, немного переборщили с юмором. Из-за этого возникла негативная реакция. Говорили что-то вроде: «Почему Тор такой придурок и почему всё происходит именно так?»

«Тор: Любовь и гром» от режиссёра Тайки Вайтити вышел в 2022 году. Зрители смешанно оценили супергеройскую ленту: на агрегаторе IMDb она получила 6,1 балла из 10.

О новом фильме с Крисом Хемсвортом:
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
