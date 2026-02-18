Трейлер третьего сезона «Дома Дракона» выйдет 19 февраля — премьера летом

Компания HBO объявила о дате выхода тизера третьего сезона сериала «Дом Дракона». Премьера ролика состоится 19 февраля.

Шоу рассказывает о событиях, которые разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В проекте повествуют о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне авторы покажут масштабную битву при Глотке, в которой также будут сражаться драконы.

Третий сезон «Дома Дракона» стартует летом. Главные роли вновь сыграют Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д’Арси («Роман служанки») и Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»). Проект также официально продлён на четвёртый сезон, который станет заключительным для всего шоу — премьера состоится в 2028 году.