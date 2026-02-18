PARIVISION прошла в основную стадию PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Российская команда PARIVISION гарантировала себе место в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026, одержав победу над FUT Esports в решающем матче групповой стадии (2:1).

Встреча началась с затяжного противостояния на Dust 2, где PARIVISION дожала соперника в овертаймах (19:17). FUT ответила победой на Mirage (13:10), но на десайдере Ancient сильнее оказалась команда Джами Jame Али (13:10).

Лучшим игроком матча стал Андрей BELCHONOKK Ясинский с рейтингом 1,17. PARIVISION вышла в основную стадию со статистикой 3-2, а FUT Esports покинула турнир, заработав $ 31 тыс.

Чемпионат проходит с 14 по 22 февраля в Клуж-Напоке, Румыния, призовой фонд составляет $ 1,25 млн.