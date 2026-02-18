Скидки
Умер Том Нунэн, актёр из фильмов «Взвод чудовищ» и «Схватка»

Умер Том Нунэн, актёр из фильмов «Взвод чудовищ» и «Схватка»
Издание Bloody Disgusting сообщило о смерти актёра Тома Нунэна. Он скончался в возрасте 74 лет.

Причина смерти актёра пока неизвестна. Трагедию прокомментировал режиссёр фильма «Взвод чудовищ» Фред Деккер. Он отметил, что Нунэн был отличным артистом и образцовым джентльменом.

Незабываемая игра Тома в роли Франкенштейна в фильме «Взвод чудовищ» — одна из самых ярких работ в моей скромной фильмографии. Он был образцовым джентльменом и учёным. Мир потерял великий талант.

Том Нунэн снимался в кино более 30 лет. За это время он принял участие в 80 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился ролями в картинах «Робокоп 2», «Схватка» и «Последний киногерой». Его также можно было увидеть в популярных сериалах «Ад на колёсах», «Секретные материалы» и «Чёрный список».

