Раскрыт сюжет фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» от Marvel

Раскрыт сюжет фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» от Marvel
Комментарии

Издательство Penguin Random House анонсировало книгу, посвящённую созданию фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Издание The Artbook Collector обратило внимание, что в описании проекта находится первый синопсис предстоящей супергеройской картины.

Согласно представленной информации, действие ленты будет разворачиваться спустя четыре года после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой». О тайне личности супергероя все забыли, из-за чего Питер может спасти Нью-Йорк анонимно. При этом Пауку придётся столкнуться с «последствиями своего прошлого».

Прошло четыре года с тех пор, как мы в последний раз встречались с нашим дружелюбным соседом-героем. Питера Паркера больше нет, но Человек-паук полон сил, обеспечивая безопасность Нью-Йорка. Дела у нашего анонимного героя идут хорошо, пока необычная череда преступлений не втягивает его в паутину тайн, более масштабную, чем когда-либо прежде. Чтобы справиться с тем, что его ждёт, Человеку-пауку нужно быть не только в лучшей физической и умственной форме, но и быть готовым к последствиям своего прошлого.

Премьера «Человека-паука: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнит Том Холланд. В событиях фильма примут участие Халк и Каратель.

