Большой трейлер хоррора «Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов» — выход 17 апреля

Компания Warner Bros. представила большой трейлер фильма ужасов «Мумия». Премьера хоррора состоится 17 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видел принадлежат Blumhouse/Warner Bros.

Лента представляет собой новый взгляд на классическую историю о воставшей египетской мумии. Фильм расскажет о молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Главные роли сыграли Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга») и другие актёры. Режиссёром выступил Ли Кронин — автор фильма ужасов «Восстание зловещих мертвецов».