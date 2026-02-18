Скидки
Google представила «самый прочный» смартфон Pixel 10a

Компания Google представила бюджетный смартфон Pixel 10a. Новый гаджет поступит в продажу в зарубежных странах 5 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Made by Google. Права на видел принадлежат Google.

Google позиционирует новое устройство как самое прочное в линейке. В компании сообщили, что в Pixel 10a защита от воды и пыли выполнена по стандарту IP68, а в производстве использовалось устойчивое к царапинам стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Фото: Google

Новый гаджет практически не отличается от предыдущей модели визуально. Диагональ дисплея составляет прежние 6,3 дюйма, а задня панель стала полностью плоской. Устройство получило процессор Tensor G4, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и 8 ГБ оперативной памяти. Камера смартфона осталась такой же, как и на модели 9а — 48 Мп основная и фронтальная на 13 Мп.

Стоимость Pixel 10a составляет $ 499 за модель со 128 ГБ и $ 599 — с 256 ГБ. В Google также отметили, что смартфон получит поддержку новых функций, работающих на базе нейросети Gemini. Они помогут настроить композицию для более качественной съёмки.

О нейросети Google:
Google выпустила Gemini 3 — самую умную нейросеть в мире
