Боевик «Крушение 2» отменён из-за Джерарда Батлера

Боевик «Крушение 2» отменён из-за Джерарда Батлера
Издание The Direct взяло интервью у звезды сериала «Люк Кейдж» Майка Колтера. Он рассказал о продолжении фильма «Крушение» 2023 года с Джерардом Батлером в главной роли.

По словам актёра, сиквел отменили буквально за две недели до начала съёмок. Колтер заявил, что в последний момент Джерард Батлер решил, что не хочет участвовать во второй части. После ухода главной звезды вся работа над фильмом прекратилась.

В последний момент Джерард Батлер решил, что не хочет продолжать работать над сиквелом, и особого обсуждения по этому поводу не было. За две недели до начала съёмок он отказался, и нам оставалось только думать, что делать. И в конце концов решили не продолжать.

«Крушение» рассказывает о пилоте Броуди Торрансе, который смог успешно посадить повреждённый самолёт на вражеской территории. Местные повстанцы решают взять пассажиров в заложники, и герою приходится защищать людей. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 78% свежести от обозревателей и 94% от зрителей.

О другом популярном фильме с Джерардом Батлером:
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
