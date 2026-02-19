Скидки
Вышел трейлер комедийного боевика «Только через твой труп» — он официально выйдет в России

Вышел трейлер комедийного боевика «Только через твой труп» — он официально выйдет в России
Вышел трейлер комедийного боевика «Только через твой труп», выпуском которого займётся кинокомпания IFC. В бодром ролике показали персонажей и много экшена, который преследует их.

Видео доступно на YouTube-канале IFC. Права на видео принадлежат IFC.

По сюжету муж и жена, которые испытывают проблемы в отношениях, решают всё исправить. Для этого они уединяются в отдалённой хижине в лесу, однако быстро понимают, что оба втайне планируют убийство друг друга.

Главные роли исполнили Самара Уивинг и Джейсон Сигел, с ними сыграли Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл. «Только через твой труп» получит официальный прокат в России с 14 мая.

