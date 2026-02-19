Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер продолжения сериала «Клиника» с теми самыми русскими голосами

Вышел трейлер продолжения сериала «Клиника» с теми самыми русскими голосами
Комментарии

Студия Red Head Sound опубликовала дублированный трейлер продолжения сериала «Клиника». В озвучке приняли участие официальные голоса MTV, а именно Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые озвучили мужских и женских героев соответственно.

Видео доступно на YouTube-канале (RHS) Red Head Sound. Права на видео принадлежат ABC.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Знаменитый медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва. В проекте также вернутся актёры Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс). Проект вернётся уже 25 февраля сразу с двух эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android