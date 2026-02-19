Маленький злобный Боузер — в новом отрывке из «Супер Марио: Галактическое кино»

Nintendo, Universal Pictures и Illumination опубликовали новый короткий отрывок из мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». В нём можно увидеть маленького и злобного Боузера, который кусает Марио.

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Премьера продолжения анимационной картины про братьев-водопроводчиков состоится 1 апреля.