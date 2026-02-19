«Мы разочарованы». Стивен Содерберг — про отмену фильма о Кайло Рене

В недавнем интервью Стивен Содерберг, который занимался фильмом про Кайло Рена, рассказал, что остался опустошенным после того, как картину про героя отменили.

По словам автора, он расстроился, поскольку осознал, что никто из фанатов не увидит ленту, над которой он и другие старательно трудились.

Я придумал этот фильм в своей голове и просто расстроился, что никто другой его не увидит. Это безумие. Мы все очень разочарованы.

Ранее стало известно, что потенциал картины оценили также вице-президент Lucasfilm Кэрри Бэк и исполнительный директор Дэйв Филони, однако глава Disney Боб Айгер и сопредседатель компании Алан Бергман посчитали, что фильму не стоит давать шанс.