Джон Малкович сыграет с Юэлем Киннаманом в криминальном сериале Bishop

По данным Deadline, Джон Малкович сыграет с Юэлем Киннаманом в криминальном сериале Bishop. Он исполнит роль отца главного героя.

Сам Киннаман воплотит образ детектива из отдела по расследованию убийств Бишопа Грейвса, который применит все свои навыки в погоне за неуловимым убийцей, жертвами которого становятся состоятельные жители Сан-Франциско. Через некоторое время Бишоп поймёт, что все убийства связаны с самым влиятельным человеком города — его собственным отцом Линкольном Грейвсом.

Сериал выйдет на Amazon Prime Video, дату пока не называют. Над Bishop работают Марвин Сэффорд («Они») и Тони Зальцман («Декстер: Воскрешение»).

