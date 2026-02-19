Карл Урбан уверяет, что ни у кого не будет гарантий выжить в финале «Пацанов»
В интервью Variety Карл Урбан, играющий в «Пацанах» Билли Бутчера, рассказал, что в пятом и финальном сезоне ни у кого из героев нет гарантий выжить. То есть под угрозой будут все, даже самые любимчики фанатов.
По словам Урбана, пятый сезон буквально с первой серии даёт понять о своих серьёзных намерениях и показывает, что ставки высоки как никогда.
В этом сезоне, начиная с первой серии, понимаешь: «Ничего страшного, никто не в безопасности, с самого начала грядут смерти».
Пятый сезон «Пацанов» станет заключительным и стартует 8 апреля. Премьера начнётся с двух эпизодов, после чего новые серии будут выходить еженедельно.
Комментарии
