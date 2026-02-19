Скидки
Джон Сина сыграет с Дженнифер Гарнер в комедии One Attempt Remaining

По информации Deadline, Джон Сина Кейт МакКиннон и Эйми Карреро получили роли в комедии One Attempt Remaining, главная роль в которой закреплена за Дженнифер Гарнер.

Подробности о персонажах не разглашаются. Фильм, написанный дуэтом Джо Бута и Алексы Алеманни, а также Кэнноном, рассказывает о бывшей паре, которая спустя годы после скандального развода узнаёт, что криптовалюта, выигранная ими в безумную ночь в круизе, теперь стоит миллионы… Но они забыли пароль. У них есть всего три дня до того, как срок действия аккаунта истечёт, они должны вспомнить, что делали в ту ночь.

Режиссёром выступит Кэй Кэннон («Золушка»). Дата выхода фильма пока не разглашается.

