Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» могли не отменить, а лишь заморозить

Фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» могли не отменить, а лишь заморозить
Комментарии

В ноябре 2025 года сообщалось, что фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» отменили. Причина заключается в её сути — это был бы взрослый и кровавый фильм, а возвращать франшизу про дружелюбных Черепашек-ниндзя именно таким образом не хотели.

На днях соавтор комиксов про Черепашек-ниндзя Кевин Истман выразил мнение, что ленту просто заморозили, но не отменили полностью.

Не думаю, что фильм снят с производства, думаю, его просто отложили.

Зато в ноябре Paramount анонсировала новую часть франшизы, которую снимут с живыми актёрами. Последний такой фильм вышел в 2016 году (это был сиквел картины 2014 года). Подробности сюжета пока не раскрывают.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android