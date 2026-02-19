Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона сериала «Трасса» про убийство в Заполярье

Начались съёмки второго сезона сериала «Трасса» про убийство в Заполярье
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Трасса». Съёмки продолжения займут несколько месяцев, после чего шоу вернётся на стриминг.

События второго сезона развернутся в заполярном городе под названием Яркий. Однажды городок сотрясает жестокое убийство женщины. Начальник местной полиции Дмитрий планирует закрыть дело, однако в расследование вмешивается его сноха Зоя, которая намерена найти убийцу.

Главные роли в проекте сыграют Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Геннадий Блинов и другие актёры. Режиссёром выступит Константин Статский («Троцкий»), а сценарий вновь написал Олег Маловичко.

Материалы по теме
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android