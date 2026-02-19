Скидки
Вышла восьмая серия сериала «Ландыши: Вторая весна» — второй сезон завершён

Вышла восьмая серия сериала «Ландыши: Вторая весна» — второй сезон завершён
Комментарии

19 февраля состоялась премьера восьмой серии второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна». Продолжение картины официально подошло к концу спустя полтора месяца трансляций.

Во втором сезоне зрители увидели новую главу в истории героев мелодрамы. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёши.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин и Даня Андрущук. Режиссёром выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого проект стал дебютом в кино.

