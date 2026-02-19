В кинотеатрах России вышел фильм «Король и Шут. Навсегда»

19 февраля в России состоялась премьера фильма «Король и Шут. Навсегда». Ленту про знаменитую музыкальную группу уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Навсегда» выступает прямым продолжением сериала «Король и Шут». Сюжет ленты рассказывает, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв, а Гоша Куценко сыграет главного злодея — безумного психоаналитика и очень коварного персонажа.