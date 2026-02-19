The Elder Scrolls 6 создают на обновлённом движке — Creation Engine 3

Американский геймдизайнер Тодд Говард дал интервью YouTube-каналу Kinda Funny Games. В нём создатель «Скайрима», возрождения Fallout и недавней Starfield раскрыл новые детали разработки The Elder Scrolls 6.

Как оказалось, будущая RPG создаётся на новом движке Creation Engine 3. Разработчики потратили последние несколько лет на обновление инструментария, чтобы разрабатывать будущие проекты на новой технической основе. Всеми особенностями движка в студии Bethesda поделятся ближе к полноценному анонсу шестых «Свитков».

Говард также заявил, что над The Elder Scrolls 6 трудятся около 250 человек — почти вся Bethesda Game Studios. Многие из этих сотрудников работали не только над Starfield и Fallout 4, но и над «Скайримом», самой успешной игрой компании. Геймдиректор отметил, что ему и самому не нравятся слишком ранние анонсы игр, однако за это отвечает маркетинговый отдел, а не он сам.

У The Elder Scrolls 6 пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, релиз новой части культовой серии состоится не раньше 2027 года на ПК и консолях.