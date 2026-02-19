Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Elder Scrolls 6 создают на обновлённом движке — Creation Engine 3

The Elder Scrolls 6 создают на обновлённом движке — Creation Engine 3
Комментарии

Американский геймдизайнер Тодд Говард дал интервью YouTube-каналу Kinda Funny Games. В нём создатель «Скайрима», возрождения Fallout и недавней Starfield раскрыл новые детали разработки The Elder Scrolls 6.

Как оказалось, будущая RPG создаётся на новом движке Creation Engine 3. Разработчики потратили последние несколько лет на обновление инструментария, чтобы разрабатывать будущие проекты на новой технической основе. Всеми особенностями движка в студии Bethesda поделятся ближе к полноценному анонсу шестых «Свитков».

Говард также заявил, что над The Elder Scrolls 6 трудятся около 250 человек — почти вся Bethesda Game Studios. Многие из этих сотрудников работали не только над Starfield и Fallout 4, но и над «Скайримом», самой успешной игрой компании. Геймдиректор отметил, что ему и самому не нравятся слишком ранние анонсы игр, однако за это отвечает маркетинговый отдел, а не он сам.

У The Elder Scrolls 6 пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, релиз новой части культовой серии состоится не раньше 2027 года на ПК и консолях.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android