Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном выйдет 9 апреля — трейлер

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер фильма «Космос засыпает». Драма с Марком Эйдельштейном выйдет в кинотеатрах России уже 9 апреля, впервые её показали на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Турции.

Сюжет ленты расскажет историю студента-ракетостроителя, который учится в Санкт-Петербурге. Однажды он узнаёт о беде в своей семье и возвращается в родной поселок Шойна, ставя под угрозу свою давнюю мечту о космосе.

Главные роли в проекте сыграли Марк Эйдельштейн («Анора») и Дарья Екамасова («Анора»), а также Тихон Котрелёв («Тихий Дон»), Никита Конкин («Финт Боброва») и Софья Воронцова («Кибердеревня»). Режиссёром выступил Антон Мамыкин («Первый раз»).