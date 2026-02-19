Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь

В кинотеатрах России вышел триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь
Комментарии

19 февраля в России состоялась премьера фильма «Кто-то должен умереть». Триллер с Юлией Снигирь уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Лента рассказывает историю двух семейных пар, которые отправляются в загородный дом. Юля узнает об измене мужа и решает отравить его вместе с любовницей. Чтобы получить противоядие, герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга.

Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Аглая Тарасова («Холоп 2») и Денис Прытков («Онегин»). Режиссёром выступил Евгений Григорьев («Про рок»).

Материалы по теме
Шурик и его эпоха: что стало с актёрами культовых фильмов Гайдая
Фото
Шурик и его эпоха: что стало с актёрами культовых фильмов Гайдая
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android