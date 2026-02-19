Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В League of Legends может появиться голосовой чат

В League of Legends может появиться голосовой чат
Комментарии

В файлах тестового клиента League of Legends версии 16.5 обнаружили намёки на внедрение полноценного голосового чата.

Датамайнер SkinSpotlights нашёл новую категорию жалоб VOICE COMMS ABUSE (Оскорбления в голосовом чате) и строки кода, указывающие на возможность переключения между каналами «Группа» и «Команда».

Сейчас голосовая связь в LoL доступна только для пати, но была недоступна в российском сервере. Появится ли она после внедрения полноценного чата, пока непонятно.

Ранее студия избегала добавления функции в публичные матчи, опасаясь роста токсичности. Однако новая система репортов может стать инструментом контроля поведения игроков.

Материалы по теме
Финал LCK Cup 2026 по League of Legends пройдёт в Гонконге
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android