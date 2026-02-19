В League of Legends может появиться голосовой чат

В файлах тестового клиента League of Legends версии 16.5 обнаружили намёки на внедрение полноценного голосового чата.

Датамайнер SkinSpotlights нашёл новую категорию жалоб VOICE COMMS ABUSE (Оскорбления в голосовом чате) и строки кода, указывающие на возможность переключения между каналами «Группа» и «Команда».

Сейчас голосовая связь в LoL доступна только для пати, но была недоступна в российском сервере. Появится ли она после внедрения полноценного чата, пока непонятно.

Ранее студия избегала добавления функции в публичные матчи, опасаясь роста токсичности. Однако новая система репортов может стать инструментом контроля поведения игроков.