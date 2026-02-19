«Тёплое возвращение». Критики высоко оценили продолжение сериала «Клиника»

25 февраля стартует комедийный сериал «Клиника» — продолжение культовой медицинской ленты. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 87% свежести.

Больше всего обозреватели хвалят актёров, которые вернулись в сериал: по ним видно, что они рады вновь сыграть знаменитых персонажей. Харизма героев чувствуется на экране и заставляет зрителей испытывать чувство ностальгии. Ругают продолжение шоу за слишком безопасный подход к сюжету: авторы не придумывают что-то новое, а предлагают заново наслаждаться устаревшим юмором.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про продолжение сериала «Клиника»:

Благодаря проникновенной игре актёров, которые словно созданы, чтобы воплотить эти образы, авторы закладывают необычные основы для новой эры «Клиники».

Привычный ритм, теплота и товарищеские отношения между актёрами создают основу, которая позволяет новым персонажам органично вписываться в сюжет, а не конкурировать между собой. Авторы не пытаются изобрести велосипед в 10-м сезоне, а возвращают старую атмосферу.

Чувствуется любовь между участниками ансамбля, которые возвращаются не просто ради зарплаты, а потому что искренне обожают этих персонажей.

В тёплом сиянии ностальгии «Клиника» кажется безобидной. Но в суровом свете современности её устарелость начинает выглядеть слишком явно.

Никакие успокаивающие манеры общения с пациентами не смогут скрыть суровую правду — в 10-м сезоне «Клиники» практически нет жизни.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины. В день премьеры выйдут сразу два эпизода продолжения.