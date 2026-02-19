Вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона» — премьера в июне

Компания HBO представила первый тизер третьего сезона сериала «Дом дракона». Шоу по вселенной «Игры престолов» вернётся уже в июне, спустя два года после выхода второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.