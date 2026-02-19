Завершены съёмки фильма «Отель «У погибшего альпиниста» по повести Стругацких

Портал «Кинопоиск» сообщил о завершении съёмок фильма «Отель «У погибшего альпиниста».Фантастическая картина выйдет в российском прокате 28 января 2027 года. Авторы ленты также представили видео о съёмках проекта.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Марс Медиа».

Фильм представляет собой новую экранизацию фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету, инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

Главные роли исполнили Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Сергей Маковецкий («Евгений Онегин»), Александр Балуев («Благословите женщину»), Светлана Ходченкова («Яга на нашу голову») и другие актёры. Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший — автор фильма «Пальма».