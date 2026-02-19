Скидки
Все новости
Дэниэл Рэдклифф обсудил сериал «Гарри Поттер» c Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон

Издание People взяло интервью у звезды серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэла Рэдклиффа. Он рассказал, как обсудил новый сериал по книгам Джоан Роулинг с другими актёрами из франшизы про волшебника.

Рэдклифф отметил, что уже поговорил с Рупертом Гринтом (Рон Уизли) и Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер) по поводу нового проекта. Все актёры переживают за детей, которые теперь исполняют главные роли. Рэдклифф также подчеркнул, что для них наблюдать за съёмками сериала сюрреалистично.

Это один из тех случаев, когда мы все понимаем чувства других актёров, потому что сами их испытывали. Мы все говорили: просто смотришь на фотографии этих детей, тебе хочется их обнять. Думаю, это тот импульс, который есть у большинства из нас.

Сериал «Гарри Поттер» от HBO стартует в начале 2027 года. Картина вновь расскажет историю мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

Рэдклифф — об актёрах из сериала про волшебников:
Дэниэл Рэдклифф попросил не оказывать давление на актёров сериала «Гарри Поттер»
