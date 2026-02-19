Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я не понял этот фильм»: Иэн Маккеллен — о драме «Гамнет» про Уильяма Шекспира

«Я не понял этот фильм»: Иэн Маккеллен — о драме «Гамнет» про Уильяма Шекспира
Комментарии

Издание The Times взяло интервью у звезды фильмов «Властелин колец» и «Люди икс» Иэна Маккеллена. Он поделился своим впечатлением от просмотра драмы «Гамнет» про Уильяма Шекспира.

По словам артиста, он не понял смысл фильма. Маккеллен заявил, что ему не интересно разбираться в причинах появления у Шекспира такого таланта. Он также считает, что воображение великого английского поэта «не ограничено семейной жизнью».

Я не совсем понимаю смысл этого фильма. Мне не очень интересно разбираться, откуда у Шекспира взялось воображение, но оно определённо не ограничивалось только семейной жизнью.

«Гамнет» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Гамнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына. Картина также получила восемь номинаций на премию «Оскар»-2026, в том числе в категории «лучший фильм».

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android