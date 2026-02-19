Скидки
Большой трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — выход 20 марта

Большой трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — выход 20 марта
Комментарии

Компания Netflix представила большой трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». Премьера картины состоится на стриминговом сервисе 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix.

Сюжет ленты продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли сыграли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.

После премьеры «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.

