Стала известна причина смерти актёра Питера Грина, звезды «Маски» и «Криминального чтива»

Стала известна причина смерти актёра Питера Грина, звезды «Маски» и «Криминального чтива»
Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка раскрыло причину смерти актёра Питера Грина. Об этом сообщило издание Deadline.

По данным ведомства, трагедия произошла из-за случайного выстрела, который произвёл сам артист. Звезда «Маски» погиб от огнестрельного ранения в левую подмышечную впадину, в результате чего из повреждённой плечевой артерии открылось кровотечение. После расследования судмедэксперт определил смерть как несчастный случай.

Тело Питера Грина было найдено в его квартире на Манхэттене 12 декабря. Артист скончался в возрасте 66 лет. Наибольшую известность он получил благодаря роли мафиози Дориана Тайрелла в комедии «Маска» с Джимом Керри, а также образу Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Последней работой актёра стал сериал «Континенталь» по вселенной «Джона Уика».

О смерти другого голливудского актёра:
Умер Том Нунэн, актёр из фильмов «Взвод чудовищ» и «Схватка»
